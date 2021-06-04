У п'ятницю, 4 червня, в східних та деяких південних регіонах України прогнозуються дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура вдень складатиме 13-18°.

На решті території України синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Температура вдень складатиме 17-22°, а на високогір’ї Карпат – 8-13°.

Вітер в Україні буде північний та північно-східний, 7-12 м/с.

На Київщині та в столиці – місті Київ сьогодні також буде хмарно, проте без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень складе 17-22°, а в Києві – близько 20°.

“Циклон все ще розміщується над південно-східною частиною України, сприяючи дощовій погоді на півдні, сході та у більшості центральних областей. Завтра інтенсивність опадів у вищезгаданих регіонах вже буде меншою, але все ще трохи дощитиме. Температурні показники повільно, але все ж зростатимуть, і на вихідних погода обіцяє бути більш теплою та комфортною”, – зазначили синоптики.