Сьогодні, 23 січня, синоптики прогнозують по всій території України суху та похмуру погоду.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями можливі тумани.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, в Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с. Згідно з прогнозом синоптиків, температура вночі та вдень в західних областях 0-5° тепла, вдень на Закарпатті 7-12°; на решті території від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях вночі 1-6° морозу.

По Київській області завтра також буде без опадів і хмарно з проясненням. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У самому Києві протягом дня спостерігатиметься 0-2° тепла.