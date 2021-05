Про це пише колумніст Observer Нік Коен, інформує The Guardian.

Зокрема, Коен розповідає про те, наскільки зручно мільярдерам російського походження використовувати лондонські суди для цензурування книг, які їм заважають. Цього разу колумніст детально розповів про те, чому багатіям не сподобалася книга “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід”.

“Ласкаво просимо до Лондона – столиці цензури демократичного світу, де ви повинні стежити за кожним своїм кроком і тримати язик за зубами, якщо ситуація складається у вашу користь”, – пише Коен.

За його словами, кожному, хто пише або говорить у Лондоні про плутократичну владу, треба бути гранично чесним із читачем. Авторам цілком можна говорити все, наприклад, про Бориса Джонсона або Домініка Рааба.

“Зрештою, вони всього лише прем’єр-міністр і міністр закордонних справ, тобто ніхто, якщо порівнювати їх з по-справжньому крутими хлопцями. Яким би поганим ми не називали їх стиль управління, вони нам нічого не зроблять”, – пише колумніст.

Проте, як тільки мова заходить про неймовірно багатих людей, все стає по-іншому. Найчастіше авторам наполегливо не рекомендують відкривати рот. Коен наголошує, що це не просто стара цитата з Фіцджеральда про те, що “багаті відрізняються від нас з вами”. Автор каже, що убога британська правова система влаштована так, що “багатіям користуватися нею набагато легше, ніж нам з вами”. Саме так Коен підготував читача до історії про російських мільярдерів які судяться проти письменниці Кетрін Белтон через її книгу “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід”. The Guardian назвав її “революційної”. New York Times похвалила Белтон за “елегантну” розповідь. Проте книга не сподобалася багатіям з РФ.

Книга Белтон починається фотографією столиці, яка звикла до російських грошей. Багатії з РФ оплачують ними “оренду приміщень і зарплати багатих лондонських PR-агентств та юридичних фірм”. Письменниця каже, що в її книзі розповідається про Захід не менше, ніж про Росію.

І тепер на колишню кореспондентку московської філії The Financial Times з нечуваною досі люттю накинулися російські мільярдери. Компанія “Роснефть“, з ринковою капіталізацією у понад 75 мільярдів доларів, головний виконавчий директор, президент і голова якої Ігор Сечин почав свій шлях до влади з посади секретаря Володимира Путіна в 90-х роках, подала на Белтон позов про наклеп.

“Власник “Челсі” Роман Абрамович (його статки оцінюють у 15,3 мільярда доларів) подає в суд через “неправдиві та дискредитаційні” заяві про процес покупки клубу. Михайло Фрідман, власник найбільшого в Росії недержавного банку (статки оцінюють у близько 15,6 мільярда доларів), подає в суд за наклеп. Діловий партнер Фрідмана Петро Авен (статки якого становлять всього якихось 5,3 мільярда доларів) ініціює справу за порушення закону про захист персональних даних. Авен і Фрідман повідомили Financial Times, що “не зв’язувалися і не розробляли єдину юридичну стратегію з іншими позивачами або їх адвокатами”. Зрештою, є навіть судовий позов з боку Шалви Чигиринського, колишнього ділка у сфері нерухомості (чиї доходи невідомі), подробиць цієї справи у нас немає”, – заявив Коен.

За його даними, усі ці справи будуть розглядатися в “доброму старому Лондоні з його химерними суддями в перуках і мантіях XVIII століття, готичними залами судових засідань і з законами, які, попри те, що прикидаються сучасними, виглядають точно так само”.

Зазначається, що справами зайнялися юристи лондонських фірм Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis, Taylor Wessing. У кожної з них є свій російський мільярдер. Видавці Белтон, HarperCollins, заявляють, що налаштовані “рішуче захищати” її. “Людей Путіна” як і раніше можна купити і прочитати без цензури – принаймні, поки що.

Коен повідомляє, що “Роснефть” і Абрамович судяться не тільки з HarperCollins, а й особисто з Белтон. У разі успіху вони позбавлять автора всіх її нечисленних заощаджень.

“Ви тепер розумієте, чому журналісти навіть дихати бояться”, – зауважив колумніст.

Коен нагадав, що минулого тижня Рааб пообіцяв “з усією твердістю” боротися зі “зловмисними діями Росії, спрямованими на руйнування демократичних систем інших країн”. На думку автора, якщо він дійсно налаштований серйозно, можливо, йому варто поглянути на наданий в Лондоні сектор послуг високого класу для надбагатих людей.

“Я знаю про це не з чуток, оскільки у 2013 році сидів у брудній московській в’язниці у справі про наклеп у зв’язку зі смертю Сергія Магнітського. Він працював у фонді Hermitage Capital і помер від страшних хвороб після повідомлення про те, що колишні російські чиновники та бандити (втім, чи є різниця?) вкрали у російських платників податків близько 230 мільйонів доларів. Його друг і глава Hermitage Білл Браудер став ініціатором успішної міжнародної кампанії по заморожуванню західних рахунків корумпованих росіян”, – зазначив Коен.

Він продовжив, що представник влади Павло Карпов подав до лондонського суду позов на Браудера за наклеп. Браудер виграв, але Карпов залишився в Москві й відмовився оплачувати судові витрати в розмірі 600 тисяч фунтів стерлінгів. Коен каже, що “Росія, вороже налаштована іноземна держава, виявилася здатна використовувати англійську правову систему і наклала покарання у вигляді величезного штрафу на одного зі своїх найяскравіших критиків”.

“У чому б не полягала суть всіляких позовів проти Белтон, вільне суспільство повинно мати право розбиратися в тому, як неймовірно багаті люди отримали свої гроші, не побоюючись страшних судових переслідувань. Люди повинні усвідомлювати, що принаймні частина того, що відбувається в судах, здійснюється під егідою російської держави. Ця думка не з розділу фантастики – згадайте, що одну ініціювала “Роснефть”, що знаходиться під контролем Кремля.

Журналіст додав, що з одного боку, уряд Великої Британії просуває глобальну програму за свободу ЗМІ. З іншого боку, Центр зовнішньої політики називає Велику Британію країною, де іноземці найчастіше заводять справи на адресу журналістів-розслідувачів.

“Якщо те, що відбувається з Кетрін Белтон, не особливо цікавить Домініка Рааба то, можливо, йому слід подумати про те, що може статися, якщо і комуністична партія Китаю усвідомить, які справи можна творити в Лондоні”, – підсумував Коен.

Довідка. Книгу під назвою “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію і почав завойовувати Захід” (Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West) написала колишня кореспондентка газети FT у Москві Кетрін Белтон. У ній розповідається про прихід Путіна до влади за допомогою КДБ-ФСБ та його зв’язках з олігархами.

15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.