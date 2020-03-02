Колишній прокурор Андрій Шевченко подав дві заяви до Спеціалізованої антикорупціної прокуратури щодо можливих злочинів, вчинених керівником Офісу генпрокурора Русланом Рябошапкою та його заступником Віталієм Каськом.

Заявник в обох випадках вказує на розходження в даних декларацій чиновників за 2017 і 2018 рік і припускає, що ті могли приховати доходи від продажу паркомісця (Касько) та на виплату кредиту за майно у Франції (Рябошапка).

Зокрема, щодо Рябошапки Шевченко зазначає, що нинішній керівник офісу генпрокурора вказав у деклараціях 2015-2018 рр майно у Франції і що виплачує за нього кредит. У декларації за 2018 вказано, що за кредитом виплачено 552,4 тисячі євро. Загалом за підрахунком Шевченка видатки родини Рябошапки становили в той рік з придбанням автомобіля більше 18 мільйонів гривень, тоді як сукупний дохід родини становив 5,3 мільйони. Тобто видатки перевищили доходи на 13 мільйонів гривень.

Відтак Шевченко вважає, що Рябошапка вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 361-1 КК – декларування недостовірної інформації, тобто подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України «Про запобігання корупції».

Щодо Каська Шевченко вказує, що в його декларації за 23.05.2017 року вказане володіння ним паркомісцем та автомобілем TOYOTA, а в декларації за 2018 вони відсутні. Але також інформації про їх можливий продаж не вказана в 11 розділі декларації, де мали б бути правочини, йдеться у заяві.

Відтак Шевченко просить внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань інформацію про можливі порушення закону Каськом та Рябошапкою.