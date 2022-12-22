Про це повідомило МВС України.
Виділення коштів обговорили під час зустрічі заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян із послом Хорватії в Україні Аніцею Джаміч.
Пані посол запевнила, що Хорватія готова допомогати Україні. Держава планує сприяти у процесах гуманітарного розмінування звільнених територій. Зокрема шляхом надання для ДСНС спеціалізованих машин механічного розмінування та іншого піротехнічного обладнання.
“З цією метою хорватська сторона планує спрямувати майже 3 млн євро на придбання для потреб України розмінувальних машин”, — йдеться у повідомленні.
Заступниця міністра наголосила, що Україна потребує партнерської допомоги на тлі російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Також вони обговорили можливості Хорватії щодо сприяння в укомплектуванні “Пунктів незламності”, розгортання додаткових локацій гуманітарної підтримки українців тощо.
- США постачать українським армійцям 50 000 снарядів для системи “Град” радянського зразка, що є частиною військової допомоги в розмірі 1,85 мільярда доларів, про яку Білий дім оголосив 21 грудня.