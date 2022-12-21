США постачать українським армійцям 50 000 снарядів для системи "Град" радянського зразка, що є частиною військової допомоги в розмірі 1,85 мільярда доларів, про яку Білий дім оголосив 21 грудня.

Про це повідомляє WSJ.

Снаряди “Град” мають радіус дії понад 30 миль, і їх наявність у комплекті свідчить про те, що Україна покладається на поєднання зброї радянського зразка, а також зброї Організації Північноатлантичного договору.

США також включать спільні боєприпаси прямого удару, щоб допомогти українським ВПС із високоточними ударами та додатковими ракетами для високомобільних артилерійських ракетних систем. США надали Україні 21,3 мільярда доларів після того, як Росія почала своє широке вторгнення цього року.

Артилерія, що надається в комплекті, міститиме 500 високоточних 155-мм снарядів, 45 000 152-мм артилерійських снарядів, 20 000 122-мм артилерійських снарядів і 100 000 125-мм танкових боєприпасів.

Окрім артилерії та ракет, безпекова допомога міститиме термінали супутникового зв’язку та служби, системи захищеного зв’язку, бронежилети, гранатомети, броньовані вантажівки, ракети радіолокаційного наведення та міномети.

Відповідно до повноважень, наданих президентом, 21 грудня Блінкен дозволив двадцять восьме скорочення зброї та техніки США для України з серпня 2021 року. За його словами, це скорочення на 1 мільярд доларів забезпечить Україні розширену протиповітряну оборону та можливості для високоточного удару, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, яке Україна “настільки ефективно використовує для захисту на полі бою”.

Блінкен додав, що Пентагон також оголосить про нову безпекову допомогу Україні на 850 мільйонів доларів.

Довідка. БМ-21 “Град” — реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Розроблена в СРСР, випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 із встановленою пусковою установкою 2Б5.