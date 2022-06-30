Ще 1 березня у полон до українських військових потрапив Андрій Рязанцев - мешканець міста Горлівка (Донецька область) яке тимчасово окуповане росіянами. Рязанцев воював на боці РФ і став одним із перших, хто опинився у полоні ЗСУ. Коли його фото опублікували у соцмережах, користувачі одразу ж нагородили його прізвиськом "Чмоня".

Про це повідомляють #Букви.

Прізвисько “Чмоня” Рязанцев отримав через свій вигляд на фото. Як зазначали користувачі соцмереж, він виглядав доволі жалюгідно і комічно.

Через невисокий зріст та військову форму, яка на Рязанцеві виглядає завеликою, його порівнювали з дитиною, якій дали в руки автомат.

Після цього російський військовий “Чмоня” став справжньою зіркою мемів. Його фото використовували для створення жартівливих колажів.

Більш того, прославився Андрій Рязанцев і в застосунку для створення відеороликів TikTok.

Жартівливі відео з “Чмонею” найчастіше створюють під пісню Русі “Заручена” (“Не стій під вікном”). Відео, з хештегом Чмоня, набирають мільйони переглядів, Зокрема станом на 30 червня – понад 200 000 000 переглядів.

За повідомленням інформаційного агентства Міноборони України АрміяInform, інтернет-мем “Чмоня” також став образом для косплеєрів, які повторюють образ Рязанцева, одягаючи старий одяг і демонструючи на камеру розгублений вираз обличчя.

Майже 4 місяці Андрій “Чмоня” Рязанцев перебував в українському полоні. Обміняли його напередодні, 29 червня, у межах масштабного обміну військовополонених між Україною та РФ.

ДОВІДКА: 37-річний Андрій Рязанцев здався у полон ЗСУ 1 березня разом з 12 побратимами. З’ясувалось, що Рязанцев – це мешканець тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині, який після початку повномасштабної російсько-української війни вступив до лав “армії ДНР”.

Після набуття популярності користувачі соцмереж з’ясували, що Рязанцев у 2015 році відвідував Москву та окупований Крим. Він публікував чимало фотографій Кремля, а також свої фото з алкоголем та кальяном.