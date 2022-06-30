Про це повідомляють #Букви.
Прізвисько “Чмоня” Рязанцев отримав через свій вигляд на фото. Як зазначали користувачі соцмереж, він виглядав доволі жалюгідно і комічно.
Через невисокий зріст та військову форму, яка на Рязанцеві виглядає завеликою, його порівнювали з дитиною, якій дали в руки автомат.
Після цього російський військовий “Чмоня” став справжньою зіркою мемів. Його фото використовували для створення жартівливих колажів.
Більш того, прославився Андрій Рязанцев і в застосунку для створення відеороликів TikTok.
Жартівливі відео з “Чмонею” найчастіше створюють під пісню Русі “Заручена” (“Не стій під вікном”). Відео, з хештегом Чмоня, набирають мільйони переглядів, Зокрема станом на 30 червня – понад 200 000 000 переглядів.
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За повідомленням інформаційного агентства Міноборони України АрміяInform, інтернет-мем “Чмоня” також став образом для косплеєрів, які повторюють образ Рязанцева, одягаючи старий одяг і демонструючи на камеру розгублений вираз обличчя.
@starysha
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Косплеїм чмоню з сестрою😂#чмоня#косплей#русскийвоенныйкорабль#рек#рекомендации#славаукраїні#україна
Майже 4 місяці Андрій “Чмоня” Рязанцев перебував в українському полоні. Обміняли його напередодні, 29 червня, у межах масштабного обміну військовополонених між Україною та РФ.
ДОВІДКА: 37-річний Андрій Рязанцев здався у полон ЗСУ 1 березня разом з 12 побратимами. З’ясувалось, що Рязанцев – це мешканець тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині, який після початку повномасштабної російсько-української війни вступив до лав “армії ДНР”.
Після набуття популярності користувачі соцмереж з’ясували, що Рязанцев у 2015 році відвідував Москву та окупований Крим. Він публікував чимало фотографій Кремля, а також свої фото з алкоголем та кальяном.
- Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України показали, як утримують військовополонених росіян. В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та один табір, розташований на заході держави. Витрати на утримання одного військовополоненого складають приблизно три тисячі гривень на місяць.