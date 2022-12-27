У 2023 році Росія, Індія, США, Китай та Європейське космічне агентство запустять місії на Місяць та в далекий космос.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Індія планує запустити місію Chandrayaan-3 на Місяць у червні 2023 року, використовуючи посадковий модуль та роботизований марсохід для дослідження поверхні. Індія вперше досягла Місяця у 2008 році за допомогою Chandrayaan-1.

РФ планує запустити свою місію Luna-25 у липні 2023 року, доправивши зонд на Місяць, щоби зібрати зразки з його південної полярної частини. Зауважимо, що Китай оголосив про плани разом з Росією створити спільну базу на Місяці до 2035 року, але терміни реалізації проєкту не визначено.

Водночас SpaceX планує взяти японського мільярдера Юсаку Маезава та вісьмох інших пасажирів у подорож навколо Місяця наприкінці 2023 року. Це буде перша місія для транспортного засобу Starship, який може перевозити 100 осіб.

NASA планує запустити свою наступну місію на Місяць у 2024 році. Під назвою “Артеміда II”, в межах якої астронавти повинні будуть облетіти Місяць. Крім того, США має запустити місію “Артеміда III” у 2025 або 2026 роках.

Метою космічних держав, таких як США, Росія та Китай, є створення на Місяці баз для проживання астронавтів.

Крім того, для запуску космічного корабля з Місяця потрібно менше палива, ніж із Землі для подорожі в глибокий космос, каже докторка Люсінда Кінг, керівниця космічного проєкту в Університеті Портсмута.

Європейське космічне агентство (ESA) планує запустити дослідник крижаного місяця Юпітера у квітні 2023 року. Зонд шукатиме ознак життя у льоду, який, як вважають, знаходиться під поверхнею трьох супутників Юпітера — Ганімеда, Каллісто та Європи.

Проте на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну наступного року ESA більше не використовуватиме російську ракету для виведення на орбіту свого космічного телескопа “Евклід”. Замість нього використовуватиметься ракета SpaceX Falcon 9.

ESA також припинило співпрацю з Росією над місією ExoMars, щоби відправити марсохід на Марс, відклавши запуск до 2028 року.