Обраний президент США Джо Байден заявив, що на американський бізнес і федеральні служби була здійснена масштабна кібератака.

Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що зловмисникам вдалося вкрасти ряд важливих відомостей.

“Адміністрація Трампа не змогла зробити кібербезпеку своїм пріоритетом, звільнивши або знизивши на посаді кіберкоординаторів в Білому домі і в Держдепартаменті”, – сказав Байден.

При цьому політик звернувся до адміністрації чинного президента США Дональда Трампа із закликом назвати відповідальних за те, що сталося. Він підкреслив, що американці повинні знати правду.

Крім того, демократ підкреслив, що США дадуть відповідь після того, як стане відомо, “які масштаби збитку, і хто офіційно несе відповідальність”.