Співробітники кіберполіції викрили у Києві злочинну групу, яка привласнила понад 10 мільйонів гривень пожертв для постраждалих від війни дітей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди.

Залучивши ще трьох виконавців, вони утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до грошових зборів.

Зловмисники запевняли, що збирають на потреби постраждалих від війни дітей. Для маскування протиправної діяльності угруповання дійсно переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Однак, решту розподіляли між собою.

У такий спосіб вони привласнили понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування call-центру та в оселях підозрюваних. Було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, документацію та печатки. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення.

Організаторів схеми затримано в порядку ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Шахрайську схему викрили співробітники кіберполіції Києва спільно зі слідчим відділом Дарницького управління поліції.