Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними правоохоронців, троє організаторів угруповання зареєстрували фіктивні організації, які видавали за благодійні фонди.
Залучивши ще трьох виконавців, вони утворили call-центр, звідки телефонували підприємцям та представникам різних організацій і просили, щоб вони долучилися до грошових зборів.
Зловмисники запевняли, що збирають на потреби постраждалих від війни дітей. Для маскування протиправної діяльності угруповання дійсно переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Однак, решту розподіляли між собою.
У такий спосіб вони привласнили понад 10 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування call-центру та в оселях підозрюваних. Було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, документацію та печатки. До проведення слідчих дій також було залучено працівників полку поліції особливого призначення.
Організаторів схеми затримано в порядку ст. 208, п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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