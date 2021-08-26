Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо створення кібервійськ.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Як сповіщалося, в травні Рада нацбезпеки та оборони України одностайно підтримала створення кібервійськ. 26 серпня президент увів відповідне рішення РНБО в дію своїм указом.

Так, РНБО доручила Кабміну з метою створення кібервійськ в системі Міністерства оборони провести розрахунки щодо того, які матеріально-технічні та фінансові ресурси для цього потрібні. Також доручено провести розрахунки для комплектування особового складу кібервійськ.

Відповідний законопроєкт має бути поданий до парламенту впродовж 2 місяців.

“За результатами розрахунків у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо створення та функціонування у системі Міністерства оборони України кібервійськ”, — вирішила РНБО.

Рада нацбезпеки наголосила на потребі в створенні кібервійськ “для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі”.