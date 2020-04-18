Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.
Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі у Києві зафіксовано найбрудніше у світі повітря. Українська столиця в рейтингу обійшла китайський Шеньян (146), Чіангмай (142) та Джакарту (140).
Індекс якості повітря у столиці становить 344 AQI (небезпечний).
Уточнюється, що рейтинг забрудненості повітря був складений компанією IQ Air Київ. У компанії ведуть постійний моніторинг якості повітря.
- Названа причина, чому в Києві знову найбрудніше повітря в світі.