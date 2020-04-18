Станом на ранок 18 квітня Київ знову посідає перше місце в антирейтингу великих міст із найбільш забрудненим повітрям.

Про це свідчать дані рейтингу компанії IQ Air.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі у Києві зафіксовано найбрудніше у світі повітря. Українська столиця в рейтингу обійшла китайський Шеньян (146), Чіангмай (142) та Джакарту (140).

Індекс якості повітря у столиці становить 344 AQI (небезпечний).

Уточнюється, що рейтинг забрудненості повітря був складений компанією IQ Air Київ. У компанії ведуть постійний моніторинг якості повітря.