Сьогодні, 19 липня, на Київ та область насунулася негода: сильні зливи та шквальні вітри.

Про це повідомляють #Букви.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби у столиці прогнозуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

В деяких районах міста зливи затопили автомобільні дороги, а дерева не витримують поривів вітру і ламаються.

Крім того, у Києві вперше за довгий час очікується температура нижче +30 °C.

Мешканці столиці в соціальних мережах публікують відео негоди.



Перехід станції метро “Академмістечко”:

Негода також стала причиною заторів на: пр. Перемоги, Великій окружній дорозі, на вул. Теліги, проспекті Науки, на вулиці Набережно-Рибальській, Бориспільському шосе та ін.