Про це повідомляють #Букви.
За даними Укргідрометцентру, до кінця доби у столиці прогнозуються грози, град та шквали 15-20 м/с.
В деяких районах міста зливи затопили автомобільні дороги, а дерева не витримують поривів вітру і ламаються.
Крім того, у Києві вперше за довгий час очікується температура нижче +30 °C.
Мешканці столиці в соціальних мережах публікують відео негоди.
Перехід станції метро “Академмістечко”:
Негода також стала причиною заторів на: пр. Перемоги, Великій окружній дорозі, на вул. Теліги, проспекті Науки, на вулиці Набережно-Рибальській, Бориспільському шосе та ін.