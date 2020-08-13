Київ потрапив до жовтої зони карантину. Таке рішення напередодні ухвалила Комісія ТЕБ та НС.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, в столиці був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.

“Якщо ми говоримо про місто Київ, який належать до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тисяч населення”, – повідомив Степанов.

Відзначимо, що Київ офіційно потрапить до “жовтої зони” в 00:00 17 серпня.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони:

масковий режим у громадських будівлях та транспорті;

перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Такий епідемічний рівень встановлюється на 14 днів.