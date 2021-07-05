У Києві з 14 липня повністю скасують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.

Тепер усі квитки будуть в цифровому варіанті.

Для того, щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку “Київ Цифровий”.

“Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати”, – зазначили у пресслужбі.

У вересні минулого року в Києві запустили продаж SmartTicket – квитків для поїздів та громадського транспорту.