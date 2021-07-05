Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.

Тепер усі квитки будуть в цифровому варіанті.

Для того, щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

  • T-кіосках;
  • терміналах самообслуговування е-квитка;
  • терміналах Easy Pay;
  • на станціях Київського метрополітену;
  • у застосунку “Київ Цифровий”.

“Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати”, – зазначили у пресслужбі.

  • Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.