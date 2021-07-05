Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.
Тепер усі квитки будуть в цифровому варіанті.
Для того, щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- у застосунку “Київ Цифровий”.
“Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати”, – зазначили у пресслужбі.
- У вересні минулого року в Києві запустили продаж SmartTicket – квитків для поїздів та громадського транспорту.
- Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.