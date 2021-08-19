Поліція досі зберігає як речові докази ємності с фекаліями, вилучені у червні 2019 року в провокаторів, які планували закидати ними учасників Маршу рівності в Києві.

Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на відповідь поліції на відповідний інформаційний запит.

Так, 23 червня 2019 року в Києві відбувся 5-й щорічний Марш Рівності. У ньому взяли участь близько 8 тисяч осіб.

Вранці того дня поліція Києва затримала дев’ять правопорушників, які готували провокації. Зокрема, учасники акції протесту проти Маршу Рівності намагалися пронести на захід розфасовані в презервативи фекалії. Вони планували закидати “снарядами” учасників “КиївПрайд” і представників поліції.

Кримінальне провадження щодо затриманих осіб вже передали до суду.

При цьому управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази: 15 пакетів з презервативами з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом, три пластикові бочки ємністю 55 літри з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом та 2 оприскувачі ємністю 5 літрів з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом.

Зазначається, що під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено, наразі вони зберігаються у Голосіївському управлінні поліції.