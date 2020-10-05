Сотні мігрантів з Уганди збрехали про свою сексуальну орієнтацію і заявили, що вони гомосексуали, щоб отримати притулок у Нідерландах.

Про це повідомляє видання NRC.

Після анонімних повідомлень і заяв від інших потенційних мігрантів з Уганди, Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) почала розслідування.

Імміграційна служба вважає, що бажаючих потрапити в Нідерданди за винагороду супроводжували контрабандисти.

Відзначається, що в Уганді гомосексуалізм заборонений і карається тривалим ув’язненням. З цієї причини з 2014 року представникам ЛГБТ з Уганди стало простіше отримати посвідку на проживання у Нідерландах.

Протягом останніх двох років, щоб уникнути шахрайства, всі заявки ретельно розглядаються досвідченими співробітниками IND, через що схвалених заявок стало в рази менше.

Зараз служба переглядає понад 200 схвалених заявок, автори яких збрехали про свою сексуальну орієнтацію. Відкликати у таких випадках дозвіл на проживання досить складно, оскільки факт шахрайства потрібно довести.

Шукачі притулку часто брешуть не тільки про сексуальну орієнтацію, але і про вік.

За даними міністерства юстиції, минулого року в 264 випадках було так багато сумнівів щодо віку заявників, що знадобився медичний огляд. Мігранти часто намагаються видати себе за неповнолітніх, тому що дітей без супроводу не можна депортувати.