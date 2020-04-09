В результаті кризи коронавіруса біженці та шукачі притулку в Європі виявилися без допомоги, яку надавали їм благодійні організації.

Про це передає європейська медіакомпанія Euroactiv.

В результаті обмежувальних заходів, введених по всій Європі у відповідь на пандемію коронавіруса, без притулків і допомоги залишились мігранти та шукачі притулків.

Повідомляється, що у Франції сотні біженців, залишились без належної санітарії допомоги, житла і зіштовхнулися з нестачею продовольства. Групи допомоги, які щодня роздавали людям, що потребують, гарячу їжу, припинили свою роботу через COVID-19.

Також припинила роботу організація, що надає таким людям доступ до інтернету і можливість зарядити телефон.

“Тепер префектура доставляє автобуси кожні два дні, що дозволяє розмістити в ньому 30 осіб одночасно, хоча в автобусах недостатньо місця”, – розповіла Сара Сторі, директор організації “Інформаційного автобуса для біженців” (Refugee Info Bus).

Видання пише, що понад 1600 людей змушені спати у тимчасових таборах навколо Кале, де знаходяться жвавий поромний порт і Євротунель і не можуть дотримуватися заходів соціального дистанціювання або самоізоляції.

Відзначається, що з проблемою забезпечення допомоги мігрантам стикаються влади по всьому континенту, одночасно стримуючи пандемію коронавірус.