Про це передає європейська медіакомпанія Euroactiv.
В результаті обмежувальних заходів, введених по всій Європі у відповідь на пандемію коронавіруса, без притулків і допомоги залишились мігранти та шукачі притулків.
Повідомляється, що у Франції сотні біженців, залишились без належної санітарії допомоги, житла і зіштовхнулися з нестачею продовольства. Групи допомоги, які щодня роздавали людям, що потребують, гарячу їжу, припинили свою роботу через COVID-19.
Також припинила роботу організація, що надає таким людям доступ до інтернету і можливість зарядити телефон.
“Тепер префектура доставляє автобуси кожні два дні, що дозволяє розмістити в ньому 30 осіб одночасно, хоча в автобусах недостатньо місця”, – розповіла Сара Сторі, директор організації “Інформаційного автобуса для біженців” (Refugee Info Bus).
Видання пише, що понад 1600 людей змушені спати у тимчасових таборах навколо Кале, де знаходяться жвавий поромний порт і Євротунель і не можуть дотримуватися заходів соціального дистанціювання або самоізоляції.
Відзначається, що з проблемою забезпечення допомоги мігрантам стикаються влади по всьому континенту, одночасно стримуючи пандемію коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що поширення коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні можна відстежувати в режимі реального часу за допомогою онлайн-мапи.
- В РНБО створили карту поширення COVID-19 в Україні та світі.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.