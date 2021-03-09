Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Ці діти прибули до США різними шляхами з Мексики й країн Центральної Америки без супроводу батьків або кого-небудь з дорослих. Згідно з процедурою, таких дітей затримували на кордоні й селили до спеціального притулку на три доби. Але кількість дітей перевищила всі наявні квоти. Їх розселяють навіть на військові бази в Вірджинії.
4 березня 2021 року в США було зареєстровано 7,7 тисячі дітей, які прибули на територію США нелегально. Їхню долю має розв’язати федеральна влада. Це найвищий показник за останні два роки.
За останні два тижні в США прибуло понад 3250 дітей, що втроє більше, ніж минулого місяця.
Очікується, що пік нелегальної міграції в США припаде на наступні два тижні, поки адміністрація Байдена не презентувала нове імміграційне законодавство.
У Міністерстві внутрішніх справ закликали всіх співробітників добровільно допомогти з майбутніми труднощами. За останніми даними, в лютому на південному кордоні затримали майже 100 тисяч нелегальних мігрантів. У січні таких було близько 78 тисяч.
Це пов’язано з тим, що адміністрація Байдена скасувала Протоколи про захист мігрантів (MPP), які діяли за Трампа й утримували мігрантів. Ті, хто приїздив до США незаконно, мусили чекати рішення суду щодо того, можуть вони залишатися на американській території або їх екстрадують.
Водночас у Білому домі готуються запропонувати масштабний закон про імміграцію, який надасть можливість отримати громадянство мільйонам нелегальних іммігрантів.
“Ми працюємо цілодобово, щоб замінити жорстокість попередньої адміністрації впорядкованим, гуманним і безпечним імміграційним процесом. Це складно, і на це потрібен час. Але будьте певні, ми зробимо це”, – заявив минулого тижня міністр внутрішніх справ США.
Він закликав тих, хто хотів би проживати на території США, зачекати й перетинати кордон тоді, коли буде готове відповідне законодавство. Але його заклик, схоже, проігнорували.
- Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону в’їзду у США деяких категорій іноземців.