Адміністрація президента США Джо Байдена поки не виробила імміграційне законодавство, але скасувала деякі укази Дональда Трампа, що стримують потік нелегальних мігрантів на півдні країни. Через це кількість дітей, які прибувають до США нелегально, зросла за останні два тижні втроє.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Ці діти прибули до США різними шляхами з Мексики й країн Центральної Америки без супроводу батьків або кого-небудь з дорослих. Згідно з процедурою, таких дітей затримували на кордоні й селили до спеціального притулку на три доби. Але кількість дітей перевищила всі наявні квоти. Їх розселяють навіть на військові бази в Вірджинії.

4 березня 2021 року в США було зареєстровано 7,7 тисячі дітей, які прибули на територію США нелегально. Їхню долю має розв’язати федеральна влада. Це найвищий показник за останні два роки.

За останні два тижні в США прибуло понад 3250 дітей, що втроє більше, ніж минулого місяця.

Очікується, що пік нелегальної міграції в США припаде на наступні два тижні, поки адміністрація Байдена не презентувала нове імміграційне законодавство.

У Міністерстві внутрішніх справ закликали всіх співробітників добровільно допомогти з майбутніми труднощами. За останніми даними, в лютому на південному кордоні затримали майже 100 тисяч нелегальних мігрантів. У січні таких було близько 78 тисяч.

Це пов’язано з тим, що адміністрація Байдена скасувала Протоколи про захист мігрантів (MPP), які діяли за Трампа й утримували мігрантів. Ті, хто приїздив до США незаконно, мусили чекати рішення суду щодо того, можуть вони залишатися на американській території або їх екстрадують.

Водночас у Білому домі готуються запропонувати масштабний закон про імміграцію, який надасть можливість отримати громадянство мільйонам нелегальних іммігрантів.

“Ми працюємо цілодобово, щоб замінити жорстокість попередньої адміністрації впорядкованим, гуманним і безпечним імміграційним процесом. Це складно, і на це потрібен час. Але будьте певні, ми зробимо це”, – заявив минулого тижня міністр внутрішніх справ США.

Він закликав тих, хто хотів би проживати на території США, зачекати й перетинати кордон тоді, коли буде готове відповідне законодавство. Але його заклик, схоже, проігнорували.