Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже зафіксовано 6884 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 44 жінки віком від 21 до 83 років
- 39 чоловіків від 19 до 62 років
- 4 хлопчики віком від 1 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Зазначається, що одужали за минулу добу 6 людей. Всього коронавірус подолали 2366 киян.
Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18, Печерському – 14 та в Дніпровському районі – 11 випадків.
- В Україні станом на ранок 19 липня зафіксовано 58 842 випадків COVID-19, за добу – 731.