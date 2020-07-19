Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла на 87 людей. Серед них 5 медиків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже зафіксовано 6884 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

44 жінки віком від 21 до 83 років

39 чоловіків від 19 до 62 років

4 хлопчики віком від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зазначається, що одужали за минулу добу 6 людей. Всього коронавірус подолали 2366 киян.

Найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18, Печерському – 14 та в Дніпровському районі – 11 випадків.