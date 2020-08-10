Про це свідчать дані порталу Worldometers.
Зокрема, наразі у світі зареєстровано 20,026 млн випадків інфікування COVID-19. Понад 733 тисяч людей внаслідок ускладнень померли, а 12,8 мільйонів одужали.
При цьому зараз хворіють 6,3 мільйонів людей.
Найбільше підтверджених випадків у США – 5,1 мільйони. На другому місці за кількістю інфікованих Бразилія (3 мільйони осіб), а на третьому – Індія (2,2 мільйони осіб).
- В Україні за минулу добу, 9 серпня, зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.