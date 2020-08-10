У світі з початку пандемії коронавірус виявили вже у понад 20 мільйонів людей, з них 733 тисячі померли.

Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Зокрема, наразі у світі зареєстровано 20,026 млн випадків інфікування COVID-19. Понад 733 тисяч людей внаслідок ускладнень померли, а 12,8 мільйонів одужали.

При цьому зараз хворіють 6,3 мільйонів людей.

Найбільше підтверджених випадків у США – 5,1 мільйони. На другому місці за кількістю інфікованих Бразилія (3 мільйони осіб), а на третьому – Індія (2,2 мільйони осіб).