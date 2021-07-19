Якби референдум щодо вступу Україні до НАТО відбувався у червні 2021 року, 48% опитаних проголосували б за, проти - 24%.

Про це говорять дані опитування, проведеного в червні Київським міжнародним інститутом соціології.

Вступ України до НАТО підтримує майже половина населення: якби референдум із питання, чи вступати Україні до НАТО, відбувався червні 2021 року, 48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО, 24% – проти; решта (28%) не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі.

Тож, якби референдум щодо вступу України до НАТО проводився у червні 2021 року, і у голосуванні взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 72%, а голоси учасників розділилися б таким чином: 66% голосів – за вступ України до НАТО, 34% – проти.

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка жителів країни, які висловили готовність проголосувати за вступ до НАТО, зросла із 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.

Як і раніше, в питанні вступу до НАТО немає регіональної згоди. Найбільшою мірою вступ до НАТО підтримують жителі західних та центральних областей: в західному регіоні за вступ до НАТО проголосували б 66%, в центральному регіоні – 53%. В південних областях вступ до НАТО підтримують 34%, проти – 35%. На Сході більшість (47%) виступають проти вступу України до НАТО, 25% – за.

Опитування проводилося з 8 до 9 червня 2021 року методом телефонного інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 2007 осіб, похибка щонайбільше 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%.