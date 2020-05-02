Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Протягом доби померли ще 7 осіб (кількість летальних випадків збільшилася з 272 до 279).

Водночас одужали ще 85 осіб.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31 043 повідомлення про підозру на COVID-19.

  • В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків.