Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Також наразі у лікарні проходять лікування 57 осіб, з яких 11 перебувають у критичному стані.

Танкер вибухнув внаслідок зіткнення у передмісті Фрітауна. Серед жертв переважно були люди, які стікалися збирати паливо, що витекло з розбитого авто.

Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021