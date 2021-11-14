Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Також наразі у лікарні проходять лікування 57 осіб, з яких 11 перебувають у критичному стані.

Танкер вибухнув внаслідок зіткнення у передмісті Фрітауна. Серед жертв переважно були люди, які стікалися збирати паливо, що витекло з розбитого авто.

Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

Президент Джуліус Маада Біо сказав, що він “глибоко стурбований трагічними пожежами та жахливою втратою людей” і що його уряд зробить “все, щоб підтримати  сім’ї, що постраждали”.

  • Нагадаємо, 2 листопада, у Кабулі біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей та десятки людей постраждали.

 