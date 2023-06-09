За інформацією ЗМІ, через зростання кількості самогубств у Північній Кореї лідер КНДР Кім Чен Ин заборонив суїциди.

Джерело: Radio Free Asia

Кім Чен Ин видав секретний наказ місцевій владі запобігати самогубствам після того, як дані показали збільшення кількості осіб, які покінчили життя самогубством цього року, повідомили видання джерела в уряді.

У виданні наголосили, що не можуть перевірити дані, однак наприкінці травня Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що кількість самогубств у країні зросла приблизно на 40% у порівнянні з минулим роком.

“У Північній Кореї існує багато факторів внутрішніх заворушень через труднощі людей”, — заявили у службі, додавши, що насильницькі злочини також зростають, оскільки люди намагаються звести кінці з кінцями.

Кім Чен Ин офіційно визначив самогубство як “акт зради соціалізму” та наказав місцевим органам влади вжити превентивних заходів.

Конфіденційне розпорядження про запобігання самогубствам було видано на екстрених зустрічах у кожній провінції лідерів партійних комітетів на провінційному, міському та окружному рівнях, повідомив представник північно-східної провінції Північний Хамгьон корейській службі RFA на умовах анонімності з міркувань безпеки.

“Наша зустріч проходила в будівлі провінційного партійного комітету, розташованому в районі Пхохан міста Чонджін. Було виявлено велику кількість випадків самогубств у провінції, і деякі посадовці… не змогли приховати своїх тривожних виразів, — сказав він.

Статистичні дані, оприлюднені на зустрічі в Північному Хамгьоні, показали, що цього року було 35 випадків самогубств тільки в Чонджіні та сусідньому повіті Кьонгсон, сказав посадовець, додавши, що в більшості випадків цілі сім’ї покінчили життя разом.

“[Присутні] були шоковані оприлюдненням передсмертних записок, які критикували країну та суспільну систему”, — сказав він.

На зустрічі в провінції Рянганг учасникам сказали, що самогубство має більший соціальний вплив, ніж голодна смерть, повідомив тамтешній посадовець RFA на умовах анонімності через побоювання помсти.

“Попри політику запобігання самогубствам, ратифіковану Генеральним секретарем, посадовці не змогли знайти відповідне рішення. Більшість самогубств були спричинені гострою бідністю та голодом, тому зараз ніхто не може придумати контрзаходу”, — сказав він.

На зустрічі, за словами посадовця, детально розповіли про кілька кричущих випадків.

“У місті Хесан 10-річний хлопчик жив зі своєю бабусею після того, як його батьки померли від голоду, але вони покінчили життя собою, з’ївши щурячу отруту”, — сказав він.

Він описав інші шокуючі випадки, виявлені під час зустрічі, зокрема 60-літню пару, яка повісилася на дереві в горах, і сім’ю з чотирьох осіб, яка після останньої спільної сімейної трапези проковтнула ціанід калію, високотоксичну хімічну речовину.

“Сімейне самогубство — це останній акт непокори безнадійній системі”, — сказав він.

У наказі Кім Чен Ина наголошується, що місцеві урядовці повинні взяти на себе відповідальність за запобігання самогубствам у своїх юрисдикціях.

Було наголошено, що відповідальні посадові особи понесуть солідарну відповідальність, оскільки “самогубство є явним соціальним викликом і державною зрадою”.