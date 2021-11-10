Кіпр, Естонія та Хорватія зберегли можливість в'їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В’їзд до Республіки Кіпр

Вакциновані пасажири, що мають чинний сертифікат міжнародного зразка (паперовий/електронний формат у застосунку “Дія”; паперовий сертифікат з порталу “Дія” (з QR code); паперове свідоцтво ВООЗ (жовтий сертифікат), виданий сімейним лікарем), виданий органами державної влади України, незалежно від їхнього громадянства, можуть подорожувати в Республіку Кіпр без додаткових тестів.

Вакцини, визнані кіпрською стороною: Janssen/Johnson&Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.

Наголошується, що якщо отримано комбінацію різних типів вищевказаних вакцин (наприклад, 1-ша доза Vaxzevria (AstraZeneca) і друга доза Pfizer-BioNTech), на етапі заповнення заявки вноситься інформація про другу вакцину. При цьому мають бути дотримані усі необхідні дози та часові параметри вакцини.

Водночас невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат молекулярного (ПЛР) COVID-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту.

Відразу після прильоту до Кіпру, в аеропорту, невакциновані пасажири мають також зробити ПЛР-тест, його результат буде доступний онлайн вже через три години. Це обстеження здійснюється за кошти пасажира. До отримання негативного результату COVID-тесту пасажир має перебувати на самоізоляції.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття). МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️ Всі умови в’їзду до Кіпру👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

В’їзд до Естонії

В Естонію з України дозволено в’їзд із будь-якою метою для осіб, які пройшли повний курс COVID-вакцинації такими вакцинами: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis.

Усі громадяни третіх країн не із “зеленого списку” (Україна в “червоному списку”), які не пройшли повний курс вакцинації та прибувають до Естонії для роботи, навчання або на підставі спеціального дозволу, мають за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин – експрес-тест на антитіла. Такі особи також мають відбути 10-денну самоізоляцію.

Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію.#ВакцинуйсяТаМандруй МЗС працює з партнерами задля свободи подорожей українців. Умови в’їзду до Естонії👇https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

В’їзд до Хорватії

В’їзд дозволено за наявності документального підтвердження туристичної мети поїздки, з невідкладних особистих/сімейних причини, подорож з діловою метою, з метою навчання, участі у змаганнях чи наявності дозволу на роботу та проживання в Хорватії.

Для в’їзду до Хорватії потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину кордону, або швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону.

Також до країни можна потрапити із сертифікатом про щеплення, який засвідчує вакцинацію. Дозволений також в’їзд із медичною довідкою, що людина одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом.

Крім того, можна продемонструвати позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що особа одужала від коронавірусу або довідку про одужання від COVID-19, видану лікарем.

Якщо цих документів немає, громадяни мають йти на самоізоляцію на 10 днів або пройти тести вже на території Хорватії.

Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян ✌️ Всі актуальні умови в’їзду до Хорватії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021