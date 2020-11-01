Сьогодні, 1 листопада, на Кіпрі офіційно припинила діяти програма надання громадянства в обмін на інвестиції.

Про це уряд Кіпру повідомив 13 жовтня, а сьогодні рішення набуло чинності.

Програму “золотих паспортів” закрили на тлі серпневого скандалу, пов’язаного з розслідуванням арабського телеканалу Al Jazeera. Журналісти з’ясували, що громадянство Кіпру через уразливість програми могли отримати навіть засуджені.

Так, співробітник Al Jazeera видав себе за громадянина Китаю, який нібито має судимість за фінансові махінації. Юристи, ріелтори і навіть спікер парламенту Кіпру підтвердили журналістам, що громадянство країни може отримати навіть засуджений – за наявності необхідної суми.

Після цього телеканал оприлюднив імена власників 2,5 тисячі так званих “золотих паспортів” (40% – громадяни РФ), і повідомив про кримінальне походження грошей багатьох з цих осіб.

Спочатку влада Кіпру ці дані відкинула, але у вересні поліція республіки почала розслідування. В результаті сімох інвесторів позбавили громадянства.

В кінці 2019 року під тиском Євросоюзу Кіпр відкликав 26 “золотих паспортів”.