Кіпр після виходу з локдауну запровадив так звані "COVID-паспорти безпеки". Також влада змінила правила в'їзду та перебування для туристів.

Про це повідомили у міністерстві туризму Кіпру.

Зокрема, влада запровадила різні правила в’їзду на Кіпр для людей, які прибувають з країн 4 епідеміологічних зон: зеленої, помаранчевої, червоної та сірої.

Логічно, що за спрощеною процедурою потрапити на Кіпр зможуть мандрівники із “зеленої” зони. Для цього їм навіть не потрібно робити ПЛР-тест, а лише заповнити форму Cyprus Flight Pass.

Для людей з “помаранчевих” країн необхідно зробити ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту, і завантажити його результат на платформу Cyprus Flight Pass. Також необхідно заповнити у системі відповідну форму.

При цьому громадяни країни або члени їхніх сімей, легальні резиденти Республіки, а також люди, які можуть в’їхати на Кіпр відповідно до Віденської конвенції, можуть зробити ПЛР-тест вже на території Кіпру.

Мандрівникам з “червоної” зони перед поїздкою в Кіпр необхідно заповнити форму Cyprus Flight Pass, зробити ПЛР-тест не пізніше, аніж за 72 години до вильоту, а також зробити повторний тест після прибуття.

Для туристів з “сірих” країн Кіпр розробив особливі правила. Зокрема, туристам необхідно заповнити форму Cyprus Flight Pass, зробити ПЛР-тест не пізніше, аніж за 72 години до вильоту, а також провести на карантині 14 днів або здати ПЛР-тест на десятий день самоізоляції.

При цьому Кіпр не дозволятиме в’їзд усім мандрівникам із “сірих” країн, а лише окремим категоріям осіб. Йдеться про:

громадян Кіпру та їхніх родичів;

людей, які легально проживають у країні;

громадян ЄС та Європейської Економічної Зони;

людей, які мають право в’їхати на Кіпр відповідно до Віденської конвенції;

жителів третіх країн, які отримають спеціальний дозвіл від влади Кіпру.

Наголошується, що наявність сертифікату вакцинації не є обов’язковою умовою для в’їзду на Кіпр, однак цей документ даватиме деякі переваги.