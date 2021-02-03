У середу, 3 лютого, уряд Кіпру ухвалив рішення про введення обов'язкової самоізоляції для тих, хто прибуває в країну. Обмеження почне діяти з 6 лютого.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Згідно з ухваленим рішенням, країни поділили на три категорії – A, B та C. Людям з держав, які знаходяться в категоріях А і В, необхідно буде пройти триденний карантин. Після цього необхідно здати тест на коронавірус.

Крім цього, жителям країн з категорії В необхідно здати обов’язковий тест на коронавірус не пізніше 72 години до прильоту в Кіпр.

Також уряд ввів обов’язкове заповнення CyprusFlightPass онлайн незалежно від країни, з якої прибуває пасажир.

Зазначимо, що до категорії А входять Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур й Таїланд. У категорію B потрапили Німеччина, Греція, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Японія, Китай, Південна Корея і Руанда.

Україна увійшла до категорії C. Для країн з цієї категорії правила в’їзду не змінилися. До Кіпру пускатимуть тільки громадян із негативним результатом тесту на коронавірус та з обов’язковою 14-денною самоізоляцією. Самоізоляцію можна перервати, здавши повторний тест на COVID-19.