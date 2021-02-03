Про це повідомляє Cyprus Mail.
Згідно з ухваленим рішенням, країни поділили на три категорії – A, B та C. Людям з держав, які знаходяться в категоріях А і В, необхідно буде пройти триденний карантин. Після цього необхідно здати тест на коронавірус.
Крім цього, жителям країн з категорії В необхідно здати обов’язковий тест на коронавірус не пізніше 72 години до прильоту в Кіпр.
Також уряд ввів обов’язкове заповнення CyprusFlightPass онлайн незалежно від країни, з якої прибуває пасажир.
Зазначимо, що до категорії А входять Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур й Таїланд. У категорію B потрапили Німеччина, Греція, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Японія, Китай, Південна Корея і Руанда.
Україна увійшла до категорії C. Для країн з цієї категорії правила в’їзду не змінилися. До Кіпру пускатимуть тільки громадян із негативним результатом тесту на коронавірус та з обов’язковою 14-денною самоізоляцією. Самоізоляцію можна перервати, здавши повторний тест на COVID-19.
- Кіпр планує з 1 березня істотно пом’якшити чинні обмеження на перетин кордону іноземцями та відновити прийняття туристів з усіх країн. 6 країн, з якими Кіпр має повітряне сполучення, матимуть свій кодовий колір відповідно до ситуації з пандемією коронавірусу.