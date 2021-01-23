Кіпр планує з 1 березня істотно пом'якшити чинні обмеження на перетин кордону іноземцями та відновити прийняття туристів з усіх країн.

Про це повідомляє Еkathimerini.

“Це означає, що пасажири зможуть відвідувати Кіпр без карантинних обмежень, якщо після прибуття у них не буде позитивного результату на COVID-19”, – зазначив заступник міністра туризму Саввас Пердіос.

Він додав, що 56 країн, з якими Кіпр має повітряне сполучення, матимуть свій кодовий колір відповідно до ситуації з пандемією коронавірусу.

Пасажирам, що прибувають з країн зеленої категорії, не потрібно буде проходити тест на COVID-19. Пасажири, що вилітають з країн помаранчевої групи, будуть зобов’язані надати негативний тест перед посадкою в літак.

Крім того, пасажирам, що прибувають з країн червоної групи, необхідно буде пройти тестування перед посадкою (не пізніше, ніж за 72 години) і відразу після прибуття.