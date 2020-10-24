Covid-19 Україна

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Кіпрська церква визнала ПЦУ

Кіпрська церква визнала Православну церкву України.

Субота, 24 жовтня 2020, 12:17

Про це повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Так, блаженнійший архієпископ Кіпру владика Хризостом II, очолюючи сьогодні Божественну Літургію при рукоположенні нового єпископа Арсінойського Панкратія, в монастирі Пресвятої Богородиці “Χρυσορροϊιατίσσης” в Пафі, пом‘янув предстоятеля Автокефальної Православної Церкви України, блаженнійшого митрополита Київського і всієї України владику Епіфанія, фактично визнавши цю нову церкву.

Зазначається, що таким чином, Кіпрська церква через свого предстоятеля стала третьою церквою, яка визнала її після Грецької церкви та Олександрійського Патріархату.

“Це надзвичайний та історичний розвиток подій, який має велике значення і – звичайно, – буде багато обговорюватися, поновлюючи питання про Автокефальну Церкву України, яке, здавалося, було “приспане” через сильну проблему COVID-19″, – додав Зоря.

  • Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило на п’ятого президента Петра Порошенка справу “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі” через отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.
Теги: Кіпрська церква, ПЦУ

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