Китай допомагає в боротьбі з COVID-19, щоб зміцнитися в інших країнах – Reuters

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Немає ніяких сумнівів у тому, що Китай буде використовувати спалах COVID-19 для подальшого розвитку того, що Китай називає своїми національними інтересами”, – сказав Гордон Хоулден, колишній канадський дипломат і директор Китайського інституту Університету Альберти.

Експерт вважає, що Китай буде використовувати епідемію коронавіруса у своїх інтересах.

“Це буде включати просування власної моделі управління, в цьому випадку її методології епідеміології”, – сказав він.

Ця методологія заснована на агресивному і всеосяжному підході Китаю для боротьби з цим вірусом, включаючи локалізацію Ухані, і ноу-хау, які Китай створив для боротьби з епідемією.

У Китаї стверджують, що головною метою надання допомоги іншим країнам є обмін досвідом.

“Прес-секретар міністерства внутрішніх справ Китаю Чжао Ліцзяні на прес-конференції в четвер заявив, що метою спрямування медичних бригад є обмін досвідом Китаю по боротьбі з вірусом, а не експорт його моделі управління за кордон”, – пише Reuters.

Відзначимо, що в Сербії, одному з найближчих європейських союзників Пекіна, і декількох інших дружніх країнах, Китай надає практичні рекомендації по боротьбі з коронавірусів, який охопив весь світ. Ці зусилля приводять до того, що західні уряди побоюються впливу Китаю.