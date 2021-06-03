Про це повідомляє BBC.

Під час марафону наприкінці травня учасники марафону потрапили під сильний холодний дощ. Їх завданням було пробігти 100 км. Частина маршруту була в гірській місцевості.

Коли організаторам повідомили, що деяких бігунів не можуть знайти, марафон зупинили та розпочали рятувальну операцію. Однак врятувати 21 учасника не вдалося. Вони загинули через негоду.

У Китаї вирішили  зупинити на невизначений час всі спортивні заходи з високим ризиком. Тобто, це ті, де немає чіткого контролю, правил чи стандартів безпеки. Зокрема, це біг по перетнутій місцевості, трекінг пустелею, марафони на занадто довгі дистанції.

Коли припинять дію заборони – невідомо.

Для порівняння, у 2019 році в Китаї було проведено 25 ультрамарафонів та 481 забіг різного рівня складності.

  • 22 травня у китайській провінції Ганьсу під час марафону на горі Байінь загинули 20 осіб.