Про це повідомляє BBC.
Під час марафону наприкінці травня учасники марафону потрапили під сильний холодний дощ. Їх завданням було пробігти 100 км. Частина маршруту була в гірській місцевості.
Коли організаторам повідомили, що деяких бігунів не можуть знайти, марафон зупинили та розпочали рятувальну операцію. Однак врятувати 21 учасника не вдалося. Вони загинули через негоду.
У Китаї вирішили зупинити на невизначений час всі спортивні заходи з високим ризиком. Тобто, це ті, де немає чіткого контролю, правил чи стандартів безпеки. Зокрема, це біг по перетнутій місцевості, трекінг пустелею, марафони на занадто довгі дистанції.
Коли припинять дію заборони – невідомо.
Для порівняння, у 2019 році в Китаї було проведено 25 ультрамарафонів та 481 забіг різного рівня складності.
- 22 травня у китайській провінції Ганьсу під час марафону на горі Байінь загинули 20 осіб.