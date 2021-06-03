У Китаї ухвалили рішення зупинити всі ультрамарафонські забіги та забіги на великі дистанції після того, як через негоду минулого місяця загинув 21 бігун.

Про це повідомляє BBC.

Під час марафону наприкінці травня учасники марафону потрапили під сильний холодний дощ. Їх завданням було пробігти 100 км. Частина маршруту була в гірській місцевості.

Коли організаторам повідомили, що деяких бігунів не можуть знайти, марафон зупинили та розпочали рятувальну операцію. Однак врятувати 21 учасника не вдалося. Вони загинули через негоду.

У Китаї вирішили зупинити на невизначений час всі спортивні заходи з високим ризиком. Тобто, це ті, де немає чіткого контролю, правил чи стандартів безпеки. Зокрема, це біг по перетнутій місцевості, трекінг пустелею, марафони на занадто довгі дистанції.

Коли припинять дію заборони – невідомо.

Для порівняння, у 2019 році в Китаї було проведено 25 ультрамарафонів та 481 забіг різного рівня складності.