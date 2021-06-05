Про це повідомляє міжнародне інформагентства Reuters.
Масова вакцинація в Китаї, в рамках якої станом на 3 червня було зроблено 723,5 мільйона уколів, в даний час доступна тільки для осіб у віці 18 років і старше.
При цьому від влади Китаю буде залежати, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію.
Зазначається, що неповнолітні мають більш низький пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, які стикаються з більш високим ризиком серйозних симптомів після зараження.
Попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.
- 1 червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила екстрене застосування вакцини проти коронавірусу CoronаVac китайського виробника Sinovac Biotech. Цією вакциною щеплюють українців.