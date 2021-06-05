Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech (SVA.O) проти COVID-19 для дітей у віці від трьох до 17 років.

Про це повідомляє міжнародне інформагентства Reuters.

Масова вакцинація в Китаї, в рамках якої станом на 3 червня було зроблено 723,5 мільйона уколів, в даний час доступна тільки для осіб у віці 18 років і старше.

При цьому від влади Китаю буде залежати, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію.

Зазначається, що неповнолітні мають більш низький пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, які стикаються з більш високим ризиком серйозних симптомів після зараження.

Попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.