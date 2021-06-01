Інформація про схвалення розміщена на сайті ВООЗ.

ВООЗ додала до переліку використання в екстрених випадках вакцину проти COVID-19 з комерційною назвою CoronаVac. Таким чином ця вакцина стала сьомою, що отримала підтвердження безпечності, ефективності та якості від ВООЗ.

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Нагадаємо, Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн на той момент вже отримала. Таким чином, очікується постачання ще близько 185 тисяч доз цієї вакцини. Остання партія надійшла до країни 26 травня.

Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Міністерство охорони здоров’я купувало цю вакцину за ціною 504 гривень за дозу. Тоді голова “Медзакупівель” Арсен Жумаділов заявляв, що вакцину можна було закупити дешевше.