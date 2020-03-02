Влада Китаю змушує уйгурів працювати на фабриках, які виробляють продукцію для десятків всесвітньо відомих брендів.

Про це йдеться в доповіді Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI).

“Китайський уряд сприяє масовому переведенню уйгурів та інших етнічних меншин з західного регіону Синьцзяня на заводи по всій країні. Уйгури примусово працюють на заводах, які входять в ланцюг поставок щонайменше 83 відомих світових брендів у сфері технологій, одягу і автомобільної промисловості, включаючи Apple , BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony та Volkswagen”, – йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, в період між 2017 і 2019 роками більше 80 000 уйгурів опинилися в трудовому рабстві.

Люди весь час знаходяться далеко від дому, живуть в ізольованих гуртожитках, в неробочий час знаходяться під постійним наглядом. Уйгурам заборонено проводити релігійні обряди. Працівники дуже обмежені в пересуванні.

ASPI знайшов 27 китайських фабрик, на яких працюють уйгури. Ці підприємства пов’язані такими відомими брендами: Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H & M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz і Volkswagen. Зазначається, що бренди не знали про примусову працю уйгурів на фабриках своїх постачальників.

У звіті наголошується, що місцеві органи влади і приватні брокери платять за кожну людину уряду провінції Синьцзян. Вважається, що така праця є невід’ємною частиною процесу “перевиховання”, який уряд Китаю називає “професійною освітою”.

“Іноземні уряди, підприємства і міжнародні організації повинні чинити тиск на китайський уряд з метою припинення використання примусової праці уйгурів та позасудових затримань. Підставою для такого тиску є Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) про примусову працю 1930 р. (№ 29) і Протоколу 2014 року до Конвенції про примусову працю. Споживачі і групи захисту інтересів споживачів повинні вимагати від компаній, які виробляють продукцію в Китаї, поведінки належної перевірки прав людини в їх ланцюжках поставок”, – йдеться у звіті.

З 2017 року понад мільйона уйгурів і представників інших тюркських мусульманських меншин переселили в “табори перевиховання”, які деякі експерти називають “культурним геноцидом”.

У таборах затримані піддаються політичної ідеологічної обробки, змушені відмовитися від своєї релігії і культури і, в деяких випадках піддаються тортурам.

Уйгури – один з найдавніших тюркомовних народів Азії, представники якого сповідують іслам. Переважна більшість уйгурів живе в Синьцзян-Уйгурському автономному районі на заході Китаю.