Китай буде зміцнювати міжнародне співробітництво щодо майбутніх клінічних випробувань вакцини проти COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Міністр науки і технологій заявив, що Китай докладає величезних зусиль для розробки вакцини проти нової епідемії коронавируса.

“Розробка вакцини як і раніше є основною стратегією в наших зусиллях з подолання нового коронавируса”, – заявив міністр науки і технологій Ван Чжиган на прес-конференції в Пекіні.

Президент Сі Цзіньпін заявив минулого місяця на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, що вакцини, які розробляються Китаєм стануть “глобальним суспільним благом”, як тільки вони будуть готові до використання, і це буде внеском Китаю у забезпечення доступності вакцин в країнах, що розвиваються.

Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Китай в приховуванні і відсутності прозорості щодо пандемії.

Пекін неодноразово заперечував звинувачення, заявляючи, що з самого початку інформував світ в повній мірі.