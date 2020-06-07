Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Міністр науки і технологій заявив, що Китай докладає величезних зусиль для розробки вакцини проти нової епідемії коронавируса.
“Розробка вакцини як і раніше є основною стратегією в наших зусиллях з подолання нового коронавируса”, – заявив міністр науки і технологій Ван Чжиган на прес-конференції в Пекіні.
Президент Сі Цзіньпін заявив минулого місяця на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, що вакцини, які розробляються Китаєм стануть “глобальним суспільним благом”, як тільки вони будуть готові до використання, і це буде внеском Китаю у забезпечення доступності вакцин в країнах, що розвиваються.
Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Китай в приховуванні і відсутності прозорості щодо пандемії.
Пекін неодноразово заперечував звинувачення, заявляючи, що з самого початку інформував світ в повній мірі.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.