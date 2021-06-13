Про це повідомляє агентство Reuters.
Відродження Китаю, як провідної світової держави, вважається однією з найбільш значущих геополітичних подій останнього часу, поряд із падінням Радянського Союзу.
Але президент США Джо Байден називає Китай головним стратегічним конкурентом і пообіцяв протистояти “економічним зловживанням” Китаю і боротися з порушеннями прав людини.
“Ті часи, коли глобальні рішення диктувалися невеликою групою країн, давно пройшли. Ми переконані, що країни, великі чи маленькі, сильні або слабкі, бідні чи багаті, рівні, і що світові справи повинні вирішуватися шляхом консультацій між усіма країнами”, – заявив представник китайського посольства в Лондоні.
Представник Китаю заявив, що єдиною дійсною глобальною системою є міжнародний порядок, заснований на принципах Організації Об’єднаних Націй, а не “так званих правилах, сформульованих невеликою кількістю країн”.
- Раніше лідери країн “Великої сімки” затвердили спільний план розвитку інфраструктури “Build Back Better for the World” (B3W) альтернативою китайським інвестиціям.