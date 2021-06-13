Китай попередив лідерів "Великої сімки" про те, що часи, коли "маленькі" групи країн вирішували долю світу, давно пройшли.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відродження Китаю, як провідної світової держави, вважається однією з найбільш значущих геополітичних подій останнього часу, поряд із падінням Радянського Союзу.

Але президент США Джо Байден називає Китай головним стратегічним конкурентом і пообіцяв протистояти “економічним зловживанням” Китаю і боротися з порушеннями прав людини.

“Ті часи, коли глобальні рішення диктувалися невеликою групою країн, давно пройшли. Ми переконані, що країни, великі чи маленькі, сильні або слабкі, бідні чи багаті, рівні, і що світові справи повинні вирішуватися шляхом консультацій між усіма країнами”, – заявив представник китайського посольства в Лондоні.

Представник Китаю заявив, що єдиною дійсною глобальною системою є міжнародний порядок, заснований на принципах Організації Об’єднаних Націй, а не “так званих правилах, сформульованих невеликою кількістю країн”.