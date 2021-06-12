Про це повідомляє ВВС.

Не всі представники G7 вважають, що Китай потрібно вважати “ворогом” та не згодні з тим, що країні треба протистояти. Також, не всі погодились з тим, що в Китаї існує факт використання примусової праці (зокрема уйгурів).

Головним ініціатором просування спільного інфраструктурного плану був президент США Джо Байден. Він пояснив, що такий план стане альтернативою міжнародним інвестиціям, які постійно виділяє влада Китаю. На його думку, демократичні країни повинні стати єдиним фронтом та протистояти Китаю на економічному ринку.

Байдена та його заклики щодо протистояння Китаю підтримали лідери Франції, Великої Британії та Канади. Однак представники Євросоюзу, Німеччина та Італія заявили, що не вважають Китай стратегічним конкурентом.

Однак Байден все одно наполягає на тому, аби всі лідери “Великої сімки” мали негативну позицію щодо практики примусової праці в Китаї, порушенні прав людей і так далі. Байден сподівається, що рішення щодо засудження дій Китаю буде внесено до комюніке, яке опублікують за результатами саміту.

Інфраструктурний план, схвалений лідерами “Великої сімки” передбачає сотні мільярдів доларів інвестицій при збереженні екологічних та трудових стандартів.

До цього в Китаї оголосили про проєкт “Один пояс – один шлях” на трильйон доларів. Це проєкт зі створення інфраструктурного сполучення сушею (поїзди, порти й так далі) на території Азії та Африки. Однак лідери “Великої сімки” вирішили, що також можуть створити подібний інфраструктурний проєкт, аби комунікувати з іншими країнами світу у сфері торгівлі, до прикладу.

Як саме буде фінансуватиметься цей інфраструктурний план – поки що невідомо.

На сайті Білого дому з цього приводу сказано, що ініціатива B3W заснована на демократичних цінностях, висококласному та прозорому інфраструктурному партнерстві. Орієнтовний бюджет – 40 трильйонів доларів США.

B3W стане глобальним проєктом, від Латинської Америки та Карибського басейну до Африки й Індо-Тихоокеанського регіону. Різні партнери G7 матимуть різну географічну орієнтацію, але в цілому ініціатива буде охоплювати країни з низьким і середнім рівнем доходу по всьому світу.