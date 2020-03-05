Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.
Радісну новину своїм шанувальникам 35-річна співачка вирішила повідомити через Instagram Live.
Сьогодні, 5 березня, вона представила відео на романтичну пісню “Never Worn White”, яка присвячена історії кохання з Блумом. Пара разом з 2016 року.
Перрі заявила, що її вагітність – “можливо, найдовший секрет”, який вона “коли-небудь повинна була зберігати”. Співачка також додала, що вона і її наречений Орландо Блум щасливі, чекаючи на свою першу дитину.
Варто зазначити, що перші ноти кліпу – це весільний марш Мендельсона.
Закінчується кліп тим, що співачка ніжно гладить свій вже не маленький живіт.
- Раніше повідомлялося, що українська співачка Джамала очікує на другу дитину.