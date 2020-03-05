Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

Радісну новину своїм шанувальникам 35-річна співачка вирішила повідомити через Instagram Live.

Сьогодні, 5 березня, вона представила відео на романтичну пісню “Never Worn White”, яка присвячена історії кохання з Блумом. Пара разом з 2016 року.

Перрі заявила, що її вагітність – “можливо, найдовший секрет”, який вона “коли-небудь повинна була зберігати”. Співачка також додала, що вона і її наречений Орландо Блум щасливі, чекаючи на свою першу дитину.

Варто зазначити, що перші ноти кліпу – це весільний марш Мендельсона.

Закінчується кліп тим, що співачка ніжно гладить свій вже не маленький живіт.

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