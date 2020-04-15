Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо перший заступник голови КМДА Микола Поворозник винен в отриманні хабаря, то повинен відповісти за законом, а слідство повинно бути відкритим.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію, що Поворозника нібито спіймали на хабарі в 125 тисяч доларів.

“Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції і справедливість. І якщо чиновник винен, – повинен відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого ніколи не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть!” – наголосив Кличко.

Він пообіцяв довести цю справу до кінця і вимагає від правоохоронців, щоб розслідування було відкритим.

“Я цю справу доведу до кінця, обіцяю! І вимагаю – щоб не було політичної заангажованості правоохоронців – відкритого і публічного розслідування цієї справи”, – заявив Кличко.

Він уточнив, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. Згідно із законодавством, такі справи – підслідність НАБУ.

Кличко також заявив, що якщо справа про хабар сфабрикована, то “повинні сісти” ті, хто за цим стоїть.

“Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на запитання, що хвилюють сьогодні суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить всі крапки над “і”. І відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу!” – підсумував Кличко.

(На відео – з 5:50)