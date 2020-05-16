Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що відкривати великі торгові центи у столиці слід тільки після відновлення роботи метро. При цьому власники ТРЦ повинні строго дотримуватися всіх визначених МОЗ санітарних заходів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами Кличка, метро необхідне, щоб місцеві жителі могли безперешкодно добиратися до ТРЦ громадським транспортом.

“Великі торгові центри треба відкривати після відновлення роботи метро. Потрібно розуміти, що люди добираються на роботу громадським транспортом. Зокрема, і до великих торгових центрів. Це розуміють і власники бізнесу в цих центрах”, – заявив він.

Другою умовою для відкриття ТРЦ Кличко назвав зниження у столиці кількості хворих на коронавірус і дотримання власниками та відвідувачами ТРЦ протиепідемічних вимог.

“Ми будемо враховувати динаміку поширення захворювання. Якщо епідеміологічна ситуація не буде погіршуватися, то відкриття торгових центрів буде наступним етапом послаблення обмежень. Сподіваюся, що це станеться до кінця травня. Що і метро, ​​і такі центри ми зможемо відкрити”, – наголосив мер Києва.