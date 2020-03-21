Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів в столиці, зокрема, про зупинку громадського транспорту з 23 березня.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для життя людей, вимушена запровадити більш сурові обмеження. З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці буде перевозити виключно тих пасажирів, які їхатимуть на роботу на підприємства, які забезпечують критично важливі сфери нашого життя“, – сказав Кличко.

За його словами, під цю категорію підпадають виключно: медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники ЖКГ, співробітники продуктових магазинів, співробітники аптек, робочі стратегічних підприємств. Вони будуть їздити в транспорті лише за спеціальними перепустками, які влада міста вже передала на підприємства.

“Для таких перевезень розроблені маршрути для громадського транспорту, схеми яких будуть опубліковані вже сьогодні”, – додав мер столиці.

Він також наголосив, що всі інші жителі Києва користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть.

“Я розумію, що це дуже непопулярний крок, але мені зараз не до рейтингів, не до популізму. Головне утримати ситуацію і виграти час. Не дати вірусу охопити столицю”, – сказав Кличко.

Контролювати виконання цього рішення буде Національна поліція України. При цьому, особистий транспорт під обмеження не потрапить.

Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві “Київ призупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”: Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві Опубликовано Букви Суббота, 21 марта 2020 г.