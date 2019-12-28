Мер Києва Віталій Кличко на квадроциклі і в костюмі Діда Мороза відкрив оновлений Шулявський міст.

Відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Так, мер столиці першим проїхався по Шулявському шляхопроводу. Після чого міст відкрили для руху транспорту.

Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 28 декабря 2019 г.

Зазначимо, що вчора в Києві провели випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу. Сам Кличко стояв разом з будівельниками, які зводили міст, під ним, коли на шляхопровід заїхали вантажівки.

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

Зокрема, при динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали по Шулявському мосту. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст знаходився під вагою 240 тонн.