Відео він розмістив на своїй сторінці в Facebook.
Так, мер столиці першим проїхався по Шулявському шляхопроводу. Після чого міст відкрили для руху транспорту.
Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом
Опубликовано Віталій Кличко Суббота, 28 декабря 2019 г.
Зазначимо, що вчора в Києві провели випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу. Сам Кличко стояв разом з будівельниками, які зводили міст, під ним, коли на шляхопровід заїхали вантажівки.
Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.
Зокрема, при динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали по Шулявському мосту. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст знаходився під вагою 240 тонн.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував вражаюче відео демонтажу Шулявського моста.