Ексглава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявили що об’єднали зусилля та створили платформу для виходу України із кількох криз.

Заява про створення “Центру стійкості та розвитку держави” з’явилася у Facebook Павла Клімкіна.

У ній йдеться про те, що Україна зіштовхнулася з економічною, фінансовою та пандемічною кризами. На фоні війни на Донбасі проблеми України загострилися та потребують негайного вирішення.

“Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, що підміняють конкретні дії. Ми не можемо залишатися осторонь, пасивно спостерігаючи знищення вже досягнутого та поступову руйнацію державності”, – йдеться у заяві.

Тому Клімкін, Рябошапка та Данилюк створили нову платформу для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики, а також сформували команду, яка спроможна їх втілити.

Відомо, що пріоритетними напрямками діяльності “Центру стійкості та розвитку держави” є національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція. За словами засновників платформи, це напрямки, у яких наразі відбувається найбільший регрес.

“Нашою метою є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди та забезпечення покарання корупціонерів, реформування органів правопорядку, які захищатимуть всіх, а не обраних”, – йдеться у заяві.