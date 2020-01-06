Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Сегодня”.

“Така Україна, як зараз, я абсолютно серйозно кажу, шансів на вступ до ЄС і НАТО не має, оскільки вона, як там вважають, внутрішньо нестабільна з точки зору слабкості української політичної нації, слабкості нашої ідентичності, слабкості нашої системи, тому що вона олігархічна”, – вважає Клімкін.

При цьому, на думку екс-міністра, в даний момент НАТО зацікавлений в розширенні.

“Думаю, НАТО ніколи не закриється, оскільки для Альянсу, найбільш ефективного безпекового співтовариства на сьогодні, дуже важливо розширити свій вплив на всі країни, які поділяють їх цінності. З ЄС питання складніше. Зараз він повинен переварити Brexit, внутрішні реформи. Ми ж повинні сказати, що крутіше, робимо більше, ніж ви там нам прописали в своїх довгих списках. Ми динамічніші. Шанс на це у нас є. Але часу не так багато. Українців все хочуть, українці – це скрізь дуже позитивно, це наш великий плюс. Українців всі люблять, але про країну кажуть, що вона корумпована, олігархічна, складна, неефективна”, – говорить він.