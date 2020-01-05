Клімкін спрогнозував плани Путіна по Україні на 2020 рік

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що в 2020 році президент Росії Володимир Путін буде намагатися поділити Україну на "Малоросію" і "Захід".

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Сегодня”.

“Я не бачу без, як я говорив, великого “договорняку”, шансу на компромісний для нас і Росії варіант. Інакше Путін буде тиснути саме на свій варіант. Я не вірю ні в максимальний варіант “зради”, ні в максимальний варіант “перемоги”. Статус-кво нам теж не підходить, оскільки тривають обстріли. Путін буде з цим грати. Але перекладення гарячого статус-кво в більш холодний – це завдання 2020 року разом з гуманітарними аспектами: обмін, гуманітарні, релігійні, екологічні та інші контакти. З того боку будуть в основному шпигуни. Але поступово нам це потрібно робити, оскільки це наші люди”, – заявив Клімкін.

На думку екс-міністра, в 2020 році існує ймовірність послаблення економічних санкцій проти Росії з боку Заходу.

“Потрібно працювати і говорити, що треба виконати основний масив Мінську і тільки потім говорити про послаблення санкцій. Нам же потрібні не просто санкції проти Росії, а щоб вони пішли з Донбасу. Якщо ви побачите, що вони пішли з Донбасу, і побачите там українське політичне і правове поле, тоді, будь ласка, можемо говорити про послаблення санкцій. Якщо це умовно “випадковим” чином вийде, тоді це одна історія”, – вважає він.

При цьому Клімкін також сказав, що Володимир Путін буде продовжувати спроби розділити Україну.

“Путін буде далі нас довбати з точки зору поділу на “Малоросію”, як вони бачать Центральну Україну і Західну Україну. І вони абсолютно серйозно це будуть робити. Оскільки для них – це рішення всіх проблем. Нікуди буде повертати Крим, це контроль над Чорним морем, сухопутні коридори, вода – все вирішується”, – підсумував екс-міністр.