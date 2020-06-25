Covid-19 Україна

оновлено 25.06.2020 о 17:01

Всього:

40008(+994)

Хворіють:

21183(+994)

Вилікувались:

17758(+349)

Померло:

1067(+16)

18:00 НСК «Олімпійський» відкриють для всіх бажаючих: коли можна буде тренуватися
17:42 Полярники показали фото зі станції в Антарктиці
17:36 Вийшов трейлер драми «В очікуванні варварів» з Деппом та Паттінсоном в головних ролях
17:19 Зеленський пообіцяв знайти на боротьбу з повінню «не один мільярд гривень»
17:06 Кінотеатри зможуть відкритися в липні
17:02 Клітіна вирішила стати «чоловіком», протестуючи проти сексизму
16:47 Кабмін скасував аукціони з продажу конфіскованих тварин
16:28 США планують збільшити військову допомогу Україні
16:06 Джордж Мартін розповів, коли планує завершити писати «Вітри зими»
15:46 У Києві біля ринку знайшли міни
15:24 Стерненко заявив, що СБУ завершила розслідування його справи
15:11 В Україні ситуація з COVID-19 погіршилася через поспішне послаблення карантину, – соціолог
14:59 У США винесли друге звинувачення проти засновника WikiLeaks
14:57 Довіра до Зеленського падає, – соціолог
14:48 Меган Маркл і принц Гаррі приготували благодійний обід
14:25 Росія втручається у внутрішні справи Білорусі, – Лукашенко
14:14 Депутат пояснила Зеленському, як боротися з «засранцями», крім відеозвернень
14:12 У Мін'юсті запропонували скасувати автоматичну люстрацію комуністів
14:10 Геращенко вважає, що Шеремета вбили «з патріотичних мотивів»
13:56 Новий проект судової реформи може викликати проблеми з МВФ
13:37 У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейських
13:33 Ювілейний Нью-Йоркський марафон скасували через коронавірус
13:17 Рада відреагувала на голосування в Криму за поправки до Конституції РФ
13:12 У Києві дитячі табори та оздоровчі заклади до кінця карантину не працюватимуть
13:04 Суд США закрив справу проти екс-радника Трампа
12:52 Актриса Кетрін Ленгфорд стала амбасадором L'Oreal Paris
12:36 В ЗСУ за добу виявлено 7 нових випадків COVID-19
12:13 На Донбасі військові ООС знищили російську станцію наземної розвідки: відео
12:13 Трамп заявив, що переговори по ядерній угоді з Росією тривають
12:11 Правоохоронці встановили 25 причетних до витоку персональних даних українців
11:44 МОЗ внесло дексаметазон у протокол лікування COVID-19
11:44 «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на потяги в Слов’янськ
11:35 Ксенія Собчак подає до суду на німецьке видання через звинувачення її у расизмі
11:13 У РФ почалося голосування за поправки до конституції, які дозволять Путіну правити до 2036 року

Клітіна вирішила стати «чоловіком», протестуючи проти сексизму

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше опинилася в центрі скандалу, кілька днів тому стала радником голови Державного космічного агентства. Після її нового призначення у пресі з'явилися заголовки зі згадкою саме про той скандал. У відповідь чиновниця у своєму Instagram назвала згадку про її минуле "сексизмом" і вирішила протидіяти цьому в оригінальний спосіб.

Четвер, 25 червня 2020, 17:02

Про це розповідають #Букви. 

“Увага, новина дня, фігурантка жахливого сексуального скандалу нарешті влаштувалася на роботу. От реально, чи є сексизм у  нашій країні?” – написала Клітіна.

А ось вже в наступній публікації Олександра Клітіна опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям — Олександром Клітіним.

Чиновниця скаржиться, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік.

“Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка, то брудних приколів не минути. Змінити стать і так пройти співбесіду”, – написала Клітіна.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Увага, Олександр Клітін готовий до співбесіди 😉 Мене реально тривожить що публічне знущання і травля жінок стають нормою в нашій країні. Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка то брудних приколів не позбутися. Змінити стать і так пройти співбесіду, щоб депутатам мало не здалось, бо як інакше покарати кривдників в нашій країні? Вважаю за доцільним розробку відповідного законодавства що допоможе притягнути до відповідальності за будь-яку травлю з приводу як мінімум статі. Слуги народу – думаю підтримка такого закону буде кращим вибаченням! Але щось мені підказує що ми так і не дочекаємось вибачень, бо я сама чула у відповідь замість вибачень – Ти іще маєш бути вдячною, що я зробив тебе відомою! цитую 😉

Допис, поширений Aleksandra Klitina (@aklitina)


А далі Олександра Клітіна просто за допомогою мобільного додатка  FaceApp створила собі чоловіче альтер его, яке протестує проти цькування і дискримінації жінок.

“Ось я не розумію, чому  стільки шуму, невже привабливий чоловік не може бути радником глави Космічного агентства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю, що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати й боротися проти публічної цькування жінок, тому що я справжній чоловік! ось мене просять прокоментувати розмови Арахамія і Корнієнко – хочу з ними розібратися по-чоловічому, навіщо публічно образили жінку? Ще ось їй заткнули? Потрапили б ви мені .. Буде вам і сосна і сосну …”- написала Клітін від імені свого чоловічого альтер его.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Ось я не розумію чого стільки галасу, невже привабливий чоловік не може бути радником Голови Космічного агенства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати і боротися проти публічної травлі жінок, тому що я справжній чоловік! Ось мене просять прокоментувати розмови Арахаміі і Корнієнко – хочу із ними розібратися по чоловічому, нащо публічно образили жінку? Ще й рота їй заткнули? Попадетесь ви мені.. Буде вам і сосна і сосну…

Допис, поширений Aleksandra Klitina (@aklitina)

Раніше Олександра Клітіна потрапила в секс-скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.

  • 27 листопада Клітіна анонсувала пресконференцію  щодо своєї відставки. Проте потім її скасувала.
Теги: Клитина, сексизм

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись