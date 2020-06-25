Клітіна вирішила стати «чоловіком», протестуючи проти сексизму

Про це розповідають #Букви.
“Увага, новина дня, фігурантка жахливого сексуального скандалу нарешті влаштувалася на роботу. От реально, чи є сексизм у нашій країні?” – написала Клітіна.
А ось вже в наступній публікації Олександра Клітіна опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям — Олександром Клітіним.
Чиновниця скаржиться, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік.
“Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка, то брудних приколів не минути. Змінити стать і так пройти співбесіду”, – написала Клітіна.
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Увага, Олександр Клітін готовий до співбесіди 😉 Мене реально тривожить що публічне знущання і травля жінок стають нормою в нашій країні. Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка то брудних приколів не позбутися. Змінити стать і так пройти співбесіду, щоб депутатам мало не здалось, бо як інакше покарати кривдників в нашій країні? Вважаю за доцільним розробку відповідного законодавства що допоможе притягнути до відповідальності за будь-яку травлю з приводу як мінімум статі. Слуги народу – думаю підтримка такого закону буде кращим вибаченням! Але щось мені підказує що ми так і не дочекаємось вибачень, бо я сама чула у відповідь замість вибачень – Ти іще маєш бути вдячною, що я зробив тебе відомою! цитую 😉
А далі Олександра Клітіна просто за допомогою мобільного додатка FaceApp створила собі чоловіче альтер его, яке протестує проти цькування і дискримінації жінок.
“Ось я не розумію, чому стільки шуму, невже привабливий чоловік не може бути радником глави Космічного агентства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю, що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати й боротися проти публічної цькування жінок, тому що я справжній чоловік! ось мене просять прокоментувати розмови Арахамія і Корнієнко – хочу з ними розібратися по-чоловічому, навіщо публічно образили жінку? Ще ось їй заткнули? Потрапили б ви мені .. Буде вам і сосна і сосну …”- написала Клітін від імені свого чоловічого альтер его.
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Ось я не розумію чого стільки галасу, невже привабливий чоловік не може бути радником Голови Космічного агенства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати і боротися проти публічної травлі жінок, тому що я справжній чоловік! Ось мене просять прокоментувати розмови Арахаміі і Корнієнко – хочу із ними розібратися по чоловічому, нащо публічно образили жінку? Ще й рота їй заткнули? Попадетесь ви мені.. Буде вам і сосна і сосну…
Раніше Олександра Клітіна потрапила в секс-скандал, коли нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, де чоловіки обговорюють її як нову заступницю міністра. Нібито в розмові нардепів стверджувалося, що Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.
Скандал отримав продовження після оприлюднення переписки пранкера Джокера з Клітіною. Говорячи про закупівлю локомотивів для “Укрзалізниці”, Клітіна звинуватила міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції, написавши, що він “каламутить з тендерами”. Після цього Криклій заявив, що у нього впала довіра до Клітіної. А згодом її звільнили з посади заступника міністра інфраструктури.
- 27 листопада Клітіна анонсувала пресконференцію щодо своєї відставки. Проте потім її скасувала.