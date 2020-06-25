Клітіна вирішила стати «чоловіком», протестуючи проти сексизму

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше опинилася в центрі скандалу, кілька днів тому стала радником голови Державного космічного агентства. Після її нового призначення у пресі з'явилися заголовки зі згадкою саме про той скандал. У відповідь чиновниця у своєму Instagram назвала згадку про її минуле "сексизмом" і вирішила протидіяти цьому в оригінальний спосіб.

Про це розповідають #Букви.

“Увага, новина дня, фігурантка жахливого сексуального скандалу нарешті влаштувалася на роботу. От реально, чи є сексизм у нашій країні?” – написала Клітіна.

А ось вже в наступній публікації Олександра Клітіна опублікувала селфі з приклеєною бородою і назвалася чоловічим ім’ям — Олександром Клітіним.

Чиновниця скаржиться, що в Україні легше пройти співбесіду на високі державні посади, якщо ти чоловік.

“Реально хочеться взяти накладну бороду і ходити так на роботу, тому що якщо ти жінка, то брудних приколів не минути. Змінити стать і так пройти співбесіду”, – написала Клітіна.



А далі Олександра Клітіна просто за допомогою мобільного додатка FaceApp створила собі чоловіче альтер его, яке протестує проти цькування і дискримінації жінок.

“Ось я не розумію, чому стільки шуму, невже привабливий чоловік не може бути радником глави Космічного агентства? Це якась дискримінація чоловіків! Вважаю, що жінок у нас теж дискримінують і я буду протестувати й боротися проти публічної цькування жінок, тому що я справжній чоловік! ось мене просять прокоментувати розмови Арахамія і Корнієнко – хочу з ними розібратися по-чоловічому, навіщо публічно образили жінку? Ще ось їй заткнули? Потрапили б ви мені .. Буде вам і сосна і сосну …”- написала Клітін від імені свого чоловічого альтер его.