Північна Корея не приєднається до Олімпійських ігор в Токіо (Японія) цього року через побоювання з приводу коронавірусу.

Про це заявило у вівторок міністерство спорту країни, повідомляє агентство Reuters.

Це буде перший раз з 1988 року, коли Північна Корея пропустить літні Олімпійські ігри – тоді країна бойкотувала Олімпіаду в Сеулі на тлі Холодної війни.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін сподівався, що дві країни, які технічно все ще знаходяться в стані війни після того, як їх конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, а не мирним договором, зможуть виставити об’єднану команду в Токіо і таким чином поліпшити відносини.

Неучасть КНДР в Олімпійських іграх в Токіо є перешкодою для планів з реалізації спільної корейської заявки на проведення Ігор 2032 року, узгоджених на саміті Муном і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у 2018 році.

Коли Південна Корея приймала зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані у 2018 році, спортсмени обох країн пройшли під єдиним прапором на церемонії відкриття і виставили спільну жіночу збірну з хокею з шайбою.

Напруженість на Корейському півострові зросла минулого місяця, коли КНДР відновила ракетні випробування, хоча після запусків обидві сторони заявили, що хочуть продовжити діалог.

Як повідомляє Reuters, Північна Корея прийняла рішення залишити Токіо 25 березня на засіданні свого Олімпійського комітету. Причиною стала “глобальна криза охорони здоров’я” та поширення COVID-19.

“Комітет вирішив не приєднуватися до 32-х Олімпійських ігор, щоб захистити спортсменів від глобальної кризи у галузі охорони здоров’я, викликаної коронавірусом”, – йдеться у повідомленні.

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, пройдуть з 23 липня по 8 серпня.