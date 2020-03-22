Про це свідчить розпорядження Кабміну від 20 березня 2020 року № 327-р.
Так, Уряд погодився з пропозицією наглядової ради “Нафтогазу” і продовжив термін повноважень Коболєва з 23 березня 2020 року до 22 березня 2024 року.
Наглядовій раді компанії доручили внести необхідні зміни в контракт з Коболєвим і подати його копію в Кабмін до 30 березня.
За даними видання LB.ua, за умовами нового контракту зарплата керівника “Нафтогазу” буде знижена вдвічі, скасовуються премії і “знято з порядку денного питання виплати бонусів”.
При цьому очільнику НАК “Нафтогаз” встановлено низку критеріїв оцінки ефективності діяльності: серед них – виконання плану надходжень до бюджету і зростання видобутку українського газу.
Андрій Коболєв очолює “Нафтогаз України” з березня 2014 року. У березні 2019 року Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана за пропозицією наглядової ради НАК продовжив контракт з Коболєвим ще на рік – до 22 березня 2020 року.
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- 17 березня з’явилася інформація, що наглядова рада продовжила контракт з очільником НАК “Нафтогаз” Андрієм Коболєвим на 4 роки.